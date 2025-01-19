Sergen Yalçın bahis oynadı iddiası ortalığı karıştırdı! Tümer Metin canlı yayında açıkladı

19 Ocak 2025 11:55 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:07

Beşiktaş-Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan eski futbolcu Tümer Metin, Sergen Yalçın hakkında şoke eden iddia ortaya attı. Sergen Yalçın ile komik anısına değinmek isteyen Tümer Metin, bir maçta bahis oynandığını öne sürdü. Metin, Sergen Yalçın'ın soyunma odasındaki konuşmalarını anlattı.

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan maç sonrası açıklamalarda bulunan Tümer Metin, spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın ile ilgili olay iddia ortaya attı. Tümer Metin’in iddiasına program sunucusu Ersin Düzen hemen cevap verdi.

SERGEN YALÇIN HAKKINDA ŞOK İDDİA

Tümer Metin, Sergen Yalçın’ın geçmiş dönemdeki bir maçta bahis oynadığını öne sürdü. Sergen Yalçın ile komik olduğunu düşündüğü bir anısını anlatan Tümer Metin, "Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı. Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde..." dedi.

''BÜYÜK BİR KUPAN YAPMIŞ''

Sergen Yalçın'ın bahis oynadığı iddiasına devam eden Tümer Metin, Beşiktaş maçına da tahminde bulunduğunu söyleyerek, "Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Ersin Düzen, "Sanmıyorum. Kendi maçı değildir." dedi. Açıklamalar sosyal medyada gündem olurken Sergen Yalçın’dan gelecek cevap merak ediliyor.