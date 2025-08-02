Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı

Geçtiğimiz sezon lige erkenden havlu atan Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanmak istiyordu ancak, hazırlık maçlarında gösterdiği performans ve Avrupa'da alınan yenilgiler, taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Siyah beyazlı yönetim yaşanan mağlubiyetler sonrasında toplanma kararı alarak teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği hakkında karar verecek.

SOLSKJAER BIRAKACAK MI?

Beşiktaş'ta alınan mağlubiyetler sonrasında, özellikle sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar, teknik direktör Solskjaer'e tepki mesajları paylaşarak, takımdan gitmesi için kampanya başlattı. Gündem olan bu paylaşımlar sonrasında Beşiktaş yönetimi de harekete geçti ve toplantı kararı aldı.

TARAFTARDAN SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Beşiktaş taraftarları lig başlamadan Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlar yapmaya başladı. Daha önce de takımı şampiyonluğa kavuşturan Sergen Yalçın'ın, yeniden siyah beyazlı ekibin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile 3 kupa kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da 2 kupa kazanmayı başardı. Son dönemde başarısız bir futbol sergileyen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ismi oldukça gündemde.