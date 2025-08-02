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 | Emir Yücel

Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de istediği hedeflere ulaşamayan Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu güçlendirerek sezona güçlü başlamayı hedefledi. Ancak siyah beyazlı takım Avrupa'da oynadığı Shaktar Donetsk maçlarının ikisini de kaybederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yaşanan mağlubiyetlerden sonra, yönetim toplanma kararı aldı. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği gündeme bomba gibi düştü.

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Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:02

Geçtiğimiz sezon lige erkenden havlu atan , yeni sezona parolasıyla hazırlanmak istiyordu ancak, hazırlık maçlarında gösterdiği performans ve Avrupa'da alınan yenilgiler, taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Siyah beyazlı yönetim yaşanan mağlubiyetler sonrasında toplanma kararı alarak teknik adam 'in geleceği hakkında karar verecek.

Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı

SOLSKJAER BIRAKACAK MI?

Beşiktaş'ta alınan mağlubiyetler sonrasında, özellikle sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar, Solskjaer'e tepki mesajları paylaşarak, takımdan gitmesi için kampanya başlattı. Gündem olan bu paylaşımlar sonrasında Beşiktaş yönetimi de harekete geçti ve toplantı kararı aldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı

TARAFTARDAN SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Beşiktaş taraftarları lig başlamadan 'ın takımın başına geçmesi yönünde paylaşımlar yapmaya başladı. Daha önce de takımı şampiyonluğa kavuşturan Sergen Yalçın'ın, yeniden siyah beyazlı ekibin başına geçeceği kulislerde konuşuluyor.

Sergen Yalçın Beşiktaş yolunda! Yönetim toplantı kararı aldı

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile 3 kupa kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da 2 kupa kazanmayı başardı. Son dönemde başarısız bir sergileyen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın ismi oldukça gündemde.

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ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#teknik direktör
#sergen yalçın
#şampiyonluk
#mağlubiyet
#Ole Gunnar Solskjaer
#Sahada
#Spor
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