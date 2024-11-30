Sergen Yalçın derbide Beşiktaş'ın başında olacak! Hüseyin Yücel Sergen Yalçın görüşmesi yarın

30 Kasım 2024 16:56 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 16:59

Beşiktaş’ta olaylar durulmuyor. Göztepe mağlubiyeti sonrasında Başkan Hasan Arat istifa etti. Daha sonra da Maccabi Tel Aviv’e mağlup olan Beşiktaş’ta yer yerinden oynadı. Beşiktaş camiası Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst’ın takımdan ayrılmasını isterken Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini uzun süredir bekliyordu. İstenilen bu değişikliğe çok yakın olan Beşiktaş camiası, Sergen Yalçın’ın Türkiye’ye dönmesini bekliyor.

Ligin son haftasında evinde Göztepe’yi ağırlayan Beşiktaş​, 2-0 öne geçtiği mücadele sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Yaşanan bu mağlubiyetten sonra Başkan Hasan Arat​ görevinden istifa etti. Yerine ise Hüseyin Yücel​ geldi. Yaşanan bu istifanın ardından Avrupa maçına çıkan Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e de 3-1 mağlup oldu. Üst üste alınan mağlubiyetlerden sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un da gitmesini isteyen Beşiktaş camiası, Hollandalı teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. Uzlaşma yoluna gitmek istemeyen Bronckhorst’a tazminatı verilecek ve takımdan gönderilecek. Uzun süredir takımın başına Sergen Yalçın’ın geleceği konuşuluyordu. Yaşanan bu sürecin ardından gelmesine kesin gözle bakılan Sergen Yalçın, yarın yurtdışından Türkiye’ye gelecek. Beşiktaş’ın yeni başkanı Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın’ın yeniden Beşiktaş’ın başına geçmesi için görüşme gerçekleştirecek. DERBİDE SERGEN YALÇIN! Beşiktaş camiası, Hollandalı teknik adamla derbiye çıkmak istemediğini ifade ederek Sergen Yalçın’ı takımın başında görmek istiyor. Yarın akşam saatlerinde yapılacak görüşme sonrasında takımın başına geçmesi beklenen Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın teknik direktörü olduğu ilk yılda şampiyonluk yaşamıştı. İlgili Haberler Beşiktaş kulübünde Sergen Yalçın sesleri! Yönetime çağrı yapıldı Beşiktaş Sergen Yalçın ile Fenerbahçe derbisine çıkacak iddiası! Giovanni van Bronckhorst için son şans Hatayspor maçı