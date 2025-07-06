Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!

Sergen Yalçın'ın Francesco Farioli hakkındaki bakış açısı sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, Porto'dan ise şaşırtan bir haber geldi. Sergen Yalçın'ın aksine Francesco Farioli'nin bir şansı hak ettiğini düşünen Porto, genç hoca ile resmen anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN'IN ELEŞTİRDİĞİ FRANCESCO FARIOLI'DEN SÜRPRİZ İMZA

Sergen Yalçın için Nuri Şahin sonrasında eleştiri oklarının diğer hedefi de Francesco Farioli olmuştu. Ajax'ın mütevazı kadrosuyla şampiyonluğu kovalayan ve son haftalarda büyük bir talihsizlikle yarışa havlu atan Francesco Farioli, Sergen Yalçın tarafından net bir dille eleştirilmişti! Esasen ise an itibarıyla Ajax ile yollarını ayıran genç İtalyan, Porto'nun gelecek sezonunu emanet alan kişi oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

FRANCESCO FARIOLI VE AJAX SÜRECİ

Ajax ile 54 mücadelede yer alan 36 yaşındaki teknik direktör, maç başına 2.9 puan ortalaması tutturmuştu.

SERGEN YALÇIN NELER DEMİŞTİ?

"Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu? Şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'a gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."