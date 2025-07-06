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 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!

Sergen Yalçın'ın hakkında ağır sözler söylediği Francesco Farioli, an itibarıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. Sergen Yalçın tarafından 'hoca' olarak nitelendirilmeyen Francesco Farioli, Portekiz devi Porto ile anlaştı.

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Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 17:48

'ın hakkındaki bakış açısı sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, 'dan ise şaşırtan bir haber geldi. Sergen Yalçın'ın aksine Francesco Farioli'nin bir şansı hak ettiğini düşünen Porto, genç hoca ile resmen anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN'IN ELEŞTİRDİĞİ FRANCESCO FARIOLI'DEN SÜRPRİZ İMZA

Sergen Yalçın için Nuri Şahin sonrasında eleştiri oklarının diğer hedefi de Francesco Farioli olmuştu. Ajax'ın mütevazı kadrosuyla şampiyonluğu kovalayan ve son haftalarda büyük bir talihsizlikle yarışa havlu atan Francesco Farioli, Sergen Yalçın tarafından net bir dille eleştirilmişti! Esasen ise an itibarıyla Ajax ile yollarını ayıran genç İtalyan, Porto'nun gelecek sezonunu emanet alan kişi oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!

FRANCESCO FARIOLI VE AJAX SÜRECİ

Ajax ile 54 mücadelede yer alan 36 yaşındaki teknik direktör, maç başına 2.9 puan ortalaması tutturmuştu.

Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!

SERGEN YALÇIN NELER DEMİŞTİ?

"Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu? Şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'a gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

Sergen Yalçın eleştirmişti: Avrupa devine imzasıyla şaşırttı!

Sıkça Sorulan Sorular

FARIOLI TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?
Potansiyeliyle Porto'ya imza atan Farioli, ülkemizde ise Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırmıştı.
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