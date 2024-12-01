Sergen Yalçın İstanbul'da! Beşiktaş ile görüşmeye geldi
Siyah-beyazlı takımda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarının ayrılmasının ardından eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile anlaşması an meselesi. İstanbul'a Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüşmeye gelen Yalçın'ın siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Beşiktaş’ta görevden alınan Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.
Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli teknik adamın Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlı takımda daha önce görev alan Sergen Yalçın, 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası zaferleri yaşadı.
İLK GÖRÜŞME BAŞARISIZ
HT Spor'un haberine göre; Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı. Sürecin devam edeceği öğrenildi.