Sergen Yalçın İstanbul'da! Beşiktaş ile görüşmeye geldi

01 Aralık 2024 19:50 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:07

Siyah-beyazlı takımda Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarının ayrılmasının ardından eski teknik direktörü Sergen Yalçın ile anlaşması an meselesi. İstanbul'a Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüşmeye gelen Yalçın'ın siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.