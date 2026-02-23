Sergen Yalçın'a diz çöktüren gol! Hyeon Gyu Oh Beşiktaş tarihine geçti, futbol otoriterlerinin ağzı açık kaldı

Beşiktaş dün evinde Göztepe’yi 4-0 mağlup ederken maça Güney Koreli forvet Hyeon Gyu Oh’un golü damga vurdu. Ligde çıktığı 3. maçında, 3 golüne imzasını atan Güney Koreli yıldız Hyeon-Gyu Oh’un gol şutu 125km/h olarak ölçüldü.

SERGEN YALÇINA DİZ ÇÖKTÜREN GOL

Beşiktaş tarihinde ilk 3 maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçen Oh için Güney Kore basınından dikkat çeken ifadeler geldi. The Chosun basını ‘’Sergey Yalçın, Oh Hyeon-gyu'nun 20 yılın en hızlı şutuyla Süper Lig rekorunu kırmasına inanamayarak diz çöktü’’ dedi. Ayrıca haberde ‘’ezici zafer’’ ifadeleri yer aldı.

PSG FORMASI GİYEN ARKADAŞI HAYRANLIKLA İZLEDİ

PSG forması giyen Kang-in Lee de bu gole kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından paylaştı.

The JoongAng'daki haberde ise Beşiktaş'ın Göztepe'yle oynadığı maçla ilgili, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Milli futbolcunun takımının hücum hattı alev alev yanıyor." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibini 4-0 yendi. Sergen Yalçın ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59. dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Siyah-beyazlı takım, bu skorun ardından puanını 43'e yükseltti. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılı takım ise 41 puanda kaldı.

TSUBASA YAKIŞTIRMASI

Siyah-beyazlı futbolcu Hyeon-gyu Oh şunları söyledi:

"Beşiktaş'a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım."