Beşiktaş’ın bu sezonki en iddialı transferleri arasında yer alan Güney Koreli futbolcu Oh Hyeon-gyu, başarılı futbol performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Beşiktaş formasıyla çıktığı her maçta birbirinden başarılı gollere imza atan Oh Hyeon-gyu’nun özel hayatı da merak ediliyor. Şimdilerde Türk futbol tarihine adını yazdıran genç futbolcunun kariyerinde nasıl ilerlediği de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş’ın Güney Koreli futbolcusu Oh Hyeon-gyu kimdir? Oh Hyeon-gyu kaç yaşında? Oh Hyeon-gyu hangi takımlarda oynadı? Oh Hyeon-gyu hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Oh Hyeon-gyu’a dair bilinmeyenler…

OH HYEON-GYU KİMDİR?

Oh Hyeon-gyu forvet pozisyonunda top koşturan Güney Koreli milli futbolcudur. Şimdilerde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta forma giyen Oh Hyeon-gyu, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Uluslararası düzeyde Güney Kore millî takımını temsil eden genç futbolcu, Beşiktaş’ta 9 numarayla adından söz ettiriyor.

Futbol kariyerine Suwon Samsung Bluewings'te başlayan Oh Hyeon-gyu, alt yapı kariyerini bu kulüpte geliştirdi. Profesyonel kariyerine 2019 sezonunda K League 1'de Suwon Samsung Bluewings ile başlayan Oh Hyeon-gyu, toplamda 11 lig maçına çıktı.

Genç futbolcu, 2020'de kısa bir dönem Sangju Sangmu'da oynadıktan sonra, Bluewings'e geri döndü. Oh Hyeon-gyu, bu kulüpte 13 lig golüyle takımının en golcü oyuncusu oldu. Ocak 2023 yılında yaklaşık 2,5 milyon sterlin karşılığında Scottish Premiership ekiplerinden Celtic'e transfer olan Oh Hyeon-gyu, burada beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

Celtic’te 19 numaralı formayla sahada top koşturan Oh Hyeon-gyu, 36 lig maçında 11 gol attı. Celtic’te birçok başarılı çalışmalara imza atan Oh Hyeon-gyu, 14 Temmuz 2024'te Pro League ekiplerinden Genk ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Çocukluk yıllarında çapraz bağ sakatlığı geçiren Oh Hyeon-gyu, ancak profesyonel kariyeri boyunca bu noktaya kadar dizinde herhangi bir sorun yaşamadı. Fakat Oh Hyeon-gyu’nun bu sorunu transfer sürecinde kendisine bir hayli zorluk oluşturdu.

OH HYEON-GYU KAÇ YAŞINDA?

Oh Hyeon-gyu, 12 Nisan 2001 tarihinde Güney Kore’nin Gyeonggi ilinde bulunan Namyangju şehrinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 25 yaşında olan başarılı genç futbolcu, profesyonel futbolculuk kariyeri boyunca birbirinden güzel gollere imza attı.

Son olarak Belçika Pro League kulübü Genk’te top koşturan Oh Hyeon-gyu, UEFA Avrupa Ligi’nde de inanılmaz başarılar kaydetti. 4 Şubat 2026 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olmak için sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlayabilmek için İstanbul'a gelen Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

OH HYEON-GYU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Şimdilerde Beşiktaş’ta 9 numaralı formasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güney Koreli futbolcu Oh Hyeon-gyu, profesyonel futbol kariyerinde sırasıyla; Suwon Samsung Bluewings (2018-2019), Gimcheon Sangmu (2020-2022), Celtic (2022-2024), Genk (2024-2025) sezonlarında mücadele etti.

Şimdilerde Beşiktaş’ta 2025-2026 sezonunda 9 numaralı formasıyla mücadele eden Oh Hyeon-gyu, çıktığı her maçta birbirinden başarılı gollere imza attı. Şimdilerde Türk futbol tarihine adını yazdıran genç futbolcu, Beşiktaş’a gelmeden önce her maç gol atacağını hayal ettiğini belirtmişti.