Sergen Yalçın’a ne oldu hastalığı ne? Gençlerbirliği Beşiktaş maçının ardından fenalaştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. hafta müsabakasında Gençlerbirliği’ne konuk olarak sahaya çıktı. İki ekip, beş yılı aşkın bir aranın ardından Ankara’da ilk kez birbirine rakip oldu.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı. 18. dakikada yere düşerken Djalo’ya faul yapan Koita, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Siyah-beyazlı ekip, Olaitan ve Orkun’un attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdırarak 49 puana ulaştı.

SERGEN YALÇIN’A NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, maç sonu rahatsızlanan Sergen Yalçın'ın yerine yardımcısı Murat Kaytaz katılım sağladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle basın toplantısında yer alamadı.