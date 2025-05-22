Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın’dan Süper Lig için sürpriz bir karar geldi. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş eksenindeki Süper Lig sürecine dair farklı bir yaklaşımda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:57
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:57

Sergen Yalçın; Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig’de yer almaya dair, ilginç bir bakış açısını öne çıkardı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Süper Lig’deki projelerin durumuna göre iki takım için de olumlu bir tavır almaya başladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN SERGEN YALÇIN’DAN SÜPER LİG KRİTİĞİ

Sergen Yalçın’dan an itibarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş için farklı bir karar geldi. Hem Fenerbahçe’yi hem de Beşiktaş’ı çalıştırmayı uygun gören Sergen Yalçın, Süper Lig devlerinden teklif alması halinde projenin niteliğine göre iki takıma da yeşil ışık yakmayı düşünüyor. Beşiktaş ya da Fenerbahçe arasından hangi takım şampiyonluk için net bir proje ortaya koyarsa ve sağlam bir zeminde Sergen Yalçın’a şans verirse, hoca da bu detaylardan hareketle o takımı çalıştırmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’I REDDETMİŞTİ

Sergen hoca, Ole Gunnar Solskjaer sürecinden önce Beşiktaş’tan teklif almış ama o dönemdeki yapılanmadan memnun olmadığı için siyah beyazlı ekiple anlaşamamıştı.

Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!

SERGEN YALÇIN VE FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ HARİCİNDEKİ SÜPER LİG SÜRECİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anlaşamama ihtimalini gözeten Sergen Yalçın, ayrıca diğer ekipler için de gelecek tekliflere göre karar vermek istiyor. İyi bir projede yer almak isteyen Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl tekrar Süper Lig’de olmayı planlıyor.

Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN EN SON HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRMIŞTI?
Sergen hoca, en son Antalyaspor'da görev almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi
Luka Modric veda etti: Real Madrid'de büyük değişim başladı!
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#süper lig
#trendyol süper lig
#teknik direktör
#antalyaspor
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Beşiktaş Transferi
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.