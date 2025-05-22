Sergen Yalçın’dan Süper Lig kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş derken şaşırttı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın’dan Süper Lig için sürpriz bir karar geldi. Sergen Yalçın, Fenerbahçe ve Beşiktaş eksenindeki Süper Lig sürecine dair farklı bir yaklaşımda bulundu.

Sergen Yalçın; Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig’de yer almaya dair, ilginç bir bakış açısını öne çıkardı. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın, Süper Lig’deki projelerin durumuna göre iki takım için de olumlu bir tavır almaya başladı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İÇİN SERGEN YALÇIN’DAN SÜPER LİG KRİTİĞİ

Sergen Yalçın’dan an itibarıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş için farklı bir karar geldi. Hem Fenerbahçe’yi hem de Beşiktaş’ı çalıştırmayı uygun gören Sergen Yalçın, Süper Lig devlerinden teklif alması halinde projenin niteliğine göre iki takıma da yeşil ışık yakmayı düşünüyor. Beşiktaş ya da Fenerbahçe arasından hangi takım şampiyonluk için net bir proje ortaya koyarsa ve sağlam bir zeminde Sergen Yalçın’a şans verirse, hoca da bu detaylardan hareketle o takımı çalıştırmayı hedefliyor.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’I REDDETMİŞTİ

Sergen hoca, Ole Gunnar Solskjaer sürecinden önce Beşiktaş’tan teklif almış ama o dönemdeki yapılanmadan memnun olmadığı için siyah beyazlı ekiple anlaşamamıştı.

SERGEN YALÇIN VE FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ HARİCİNDEKİ SÜPER LİG SÜRECİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anlaşamama ihtimalini gözeten Sergen Yalçın, ayrıca diğer ekipler için de gelecek tekliflere göre karar vermek istiyor. İyi bir projede yer almak isteyen Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl tekrar Süper Lig’de olmayı planlıyor.