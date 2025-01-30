Sergio Ramos Meksika takımı Monterrey ile anlaştı!
İspanyolların efsane stoperi Sergio Ramos, Sevilla'dan ayrıldıktan sonra 6 aydır kulüpsüz durumdaydı. İddiaya göre Ramos, Meksika kulübü Monterrey ile el sıkıştı.
Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan efsane stoper Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.
Real Madrid formasıyla uzun yıllar kaptanlığını yaparak büyük kupalar kazanan kaptan Sergio Ramos, sonrasında Fransa kulübü PSG ve tekrar altyapı takımı Sevilla formalarını giymişti.
6 aydır bonservisi elinde bulunan 38 yaşındaki tecrübeli stoper, Meksika takımı Monterrey'e imza atmak üzere olduğu iddia edildi.
BAŞKAN AÇIKLADI
Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.
Monterrey, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.