Serhat Akın ile yollar ayrıldı!

Sports Digitale'in YouTube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın için resmi açıklama geldi. Sports Digitale şirketi, Serhat Akın ile çalışmaya devam etmeyeceklerini duyurdu! Sosyal medya paylaşımıyla açıklanan sürece dair, futbolseverlerden pek çok olumsuz yorum geldi.

NELER OLMUŞTU?

Kanaldaki izlenmesi gün geçtikçe artan Serhat Akın, geçtiğimiz aylarda program çıkışında vurulmuş ve hastanede tedavi görmek zorunda kalmıştı. Daha sonra tekrar yayına dönen eski futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gibi birkaç isme sert eleştiriler yapmış ve sarı lacivertli takımın eski kaptanı Ümit Özat ile karşı karşıya gelmişti. Son olarak da çalıştığı kurumdan çok yüksek zam oranları istediği iddia edilen Akın, resmi olarak görevinden gönderildi.

https://x.com/SportsDigitale/status/1897301467192775086