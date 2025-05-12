Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Serie A'da zirve yarışı! Hakan Çalhanoğlu'lu Inter puan farkını 1'e indirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Inter deplasmanda Torino'yu 2-0 yenerek lider Napoli'yle puan farkını 1'e indirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serie A'da zirve yarışı! Hakan Çalhanoğlu'lu Inter puan farkını 1'e indirdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 01:08
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 01:08

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirveye oynayan takımlardan Inter, Torino Olimpiyat Stadı'nda orta sıralardaki Torino'ya konuk oldu. Mavi-siyahlı takım, 14. dakikada Nicola Zalewski'yle öne geçerken Kristjan Asllani'nin 49. dakikadaki penaltı golüyle karşılaşmadan 2-0 üstün ayrıldı.

Serie A'da zirve yarışı! Hakan Çalhanoğlu'lu Inter puan farkını 1'e indirdi

Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter adına 62. dakikada oyuna dahil oldu.

NAPOLİ EVİNDE BERABERE KALDI

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, Romelu Lukaku'nun 15. dakikadaki golüyle öne geçti ancak 32. dakikada Alex Meret'in kendi kalesine attığı golle skor 1-1’e geldi.

Ev sahibi ekip, maçın 64. dakikasında Giacomo Raspadori'yle tekrar öne geçmesine rağmen Genoa, Johan Vasquez'le 84. dakikada gol buldu ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Ligin bitimine 2 hafta kala Napoli 78 puanla lider konumda bulunurken, Inter 77 puanla 2. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.