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 | Burak Ayaydın

Premier Lig'de başkan ve teknik direktör kavgası!

Premier Lig'in 36. haftasında Nottingham Forest ile Leicester City karşı karşıya gelirken, maçın önüne geçen bir olay yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda ağır darbe alan Nottingham Forest'ta başkan ve kulüp sahibi Evangelos Marinakis, maç sonu sahaya girerek teknik direktör Nuno Espirito Santo ile tartıştı.

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Premier Lig'de başkan ve teknik direktör kavgası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 23:05

Premier Lig'de Nottingham Forest ile Leicester City 2-2 berabere kalırken; ev sahibi takımın golleri 25. dakikada Gibbs-White ve 56. dakikada Chris Wood'dan geldi. Konuk Leicester ise 16. dakikada Coady ve 81. dakikada Buonanotte ile skor tabelasını eşitledi.

Premier Lig'de başkan ve teknik direktör kavgası!

NOTTINGHAM FOREST BAŞKANI EVANGELOS SAHAYA GİRDİ

Maçın ardından sahaya giren kulüp sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, sahada teknik direktör Nuno Espirito Santo ile tartıştı. Nottingham'ın karşılaşmanın ardından 62 puanla 7. sırada kalmasına çok sinirlenen başkan, kısa süren tartışmadan sonra sahadan ayrıldı.

Premier Lig'de başkan ve teknik direktör kavgası!

SANTO ZORU BAŞARIYOR

Başkanın kızdığı Portekizli hoca, sezon başında buraları hayal edemeyen Nottingham ile adeta bir rüya gerçekleştirdi! Başkan Evangelos'un anlık tepkisi, İngiliz taraftarlar tarafından da çok eleştirildi.

Premier Lig'de başkan ve teknik direktör kavgası!

Sıkça Sorulan Sorular

SANTO NOTTINGHAM'DAN ÖNCE KİMLERİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Deneyimli hoca; daha önce Porto, Tottenham, Valencia ve Wolves gibi ekipleri yönetmişti.
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ETİKETLER
#nottingham forest
#premier lig
#Leicester City
#Nuno Espirito Santo
#Evangelos Marinakis
#Spor
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