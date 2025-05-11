Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Manchester United Premier Lig'de kayıp: Yine kaybettiler!

Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United sahaya çıktı. Uzun zamandır kazanamayan iki takımın karşılaşmasında, West Ham 3 puanı hanesine yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Manchester United Premier Lig'de kayıp: Yine kaybettiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 20:30

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti. Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maç, West Ham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle misafir takım 40 puana yükselirken, Manchester ise 39 puanda kaldı.

https://x.com/WestHam/status/1921583805514547417

KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ MANCHESTER UNITED

Premier Lig'de yedi haftadır kazanamayan Manchester United, son 8 maçında galibiyet alamayan West Ham United'a kaybetti. Karşılaşmanın ardından Manchester United lig tablosunda 16. sırada yer bulurken, West Ham da 15. basamakta konumlandı.

Manchester United Premier Lig'de kayıp: Yine kaybettiler!

ALTAY BAYINDIR VE MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United'da Altay Bayındır, bu sezon 9. kez formayı giydi. Milli kaleci bu maçlarda kalesinde 18 gol görürken, 2 karşılaşmada ise gole izin vermedi.

Sıkça Sorulan Sorular

ALTAY BAYINDIR KARİYERİNE İNGİLTERE'DE DEVAM EDECEK Mİ?
Altay Bayındır'ın, gelecek yaz Manchester ekibinden ayrılması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'li Real Madrid'e büyük şok: 7 gollü El Clasico!
Chelsea'ye ağır darbe: Newcastle United kritik maçı kazandı!
ETİKETLER
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#Ay ışığı altında yürüyüş
#çözen kazanır
#çözen kazanır ekstra
#çözülen
#çözün kazanan
#Çözün Kazanır
#Çözünen Kazanan
#çözünen kazanır
#Futbol maçı
#Manchester United
#west ham united
#west ham united
#altay bayındır
#altay bayındır
#İngiltere Premier Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.