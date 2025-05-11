Manchester United Premier Lig'de kayıp: Yine kaybettiler!

Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United sahaya çıktı. Uzun zamandır kazanamayan iki takımın karşılaşmasında, West Ham 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, West Ham United'ı konuk etti. Altay Bayındır'ın ilk 11'de başladığı maç, West Ham'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle misafir takım 40 puana yükselirken, Manchester ise 39 puanda kaldı.

https://x.com/WestHam/status/1921583805514547417

KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ MANCHESTER UNITED

Premier Lig'de yedi haftadır kazanamayan Manchester United, son 8 maçında galibiyet alamayan West Ham United'a kaybetti. Karşılaşmanın ardından Manchester United lig tablosunda 16. sırada yer bulurken, West Ham da 15. basamakta konumlandı.

ALTAY BAYINDIR VE MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Manchester United'da Altay Bayındır, bu sezon 9. kez formayı giydi. Milli kaleci bu maçlarda kalesinde 18 gol görürken, 2 karşılaşmada ise gole izin vermedi.