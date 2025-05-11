Rıza Çalımbay'dan Sivassporlu golcü için olay sözler: Resmen hedef gösterdi!

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, kendi sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u golsüz karşılaşmayla birlikte Trendyol Süper Lig'deki küme düşme sürecinden kurtulamazken, deneyimli hocadan ise maç sonunda Rey Manaj için ağır ifadeler geldi ve adeta yıldız golcüyü hedef gösterdi.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPORLU REY MANAJ HAKKINDA SERT KONUŞTU

Rey Manaj için ciddi anlamda performans problemlerinden bahseden Rıza Çalımbay, "Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık." ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN HAKEME MESAJ

Rıza Çalımbay maçın hakemine de tepki gösterdi ve "Hakem arkadaş üç büyüklere o iki penaltıyı vermesin de göreyim. Oradan kaçamaz onlara verir penaltıyı, bize vermedi. Bana göre o pozisyonlardan biri kesin penaltıydı." dedi.

RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR'U İÇİN SÜPER LİG'DE ÇANLAR ÇALIYOR

Süper Lig'in son haftalarına girilirken küme hattından kurtulamayan Sivasspor'da, alt lige düşme ihtimalinin stresi yaşanıyor. Camia ve taraftarların bir arada olmaya gayret ettiği süreç, şu an için beklendiği gibi gitmiyor.