04 May 2024 15:37 - Güncelleme : 04 May 2024 15:37
Sermet Çınar, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu’nda
Türkiye Milli Takım Antrenörü Sermet Çınar'ın, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu’na seçildiği bildirildi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye Milli Takım Antrenörü Sermet Çınar, Avrupa Okçuluk Federasyonu Gençler ve Gelişim Kurulu’na seçildi.
Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Okçuluk Federasyonu olağan genel kurulu Almanya’nın Essen kentinde yapıldığı bildirildi.
OY ÇOKLUĞUYLA SEÇİLDİ
Açıklamada, Sermet Çınar'ın genel kurulda oy çokluğuyla gençler ve gelişim kuruluna seçildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı