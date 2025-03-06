Servet Çetin'den sert çıkış!

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin'den olay sözler geldi. Servet Çetin, hakemlerin performansını beğenmediğini sert bir dille belirtti ve 'bazı hakemler dayağı hak ediyor' dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin'den hakemlere sert eleştiriler geldi. Yabancı hakem kararının arkasında olduğunu açıklayan Servet Çetin, sabrının ciddi anlamda zorlandığını ve Amedspor'un önünün kesildiğini söyledi.

SERVET ÇETİN'DEN FLAŞ HAKEM SÖZLERİ!

Ajansspor'a açıklamalar yapan Çetin, "Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları zaten hak etmiyorlar. İnsanların alın teriyle oynuyorlar! O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir. Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor!" dedi.

AMEDSPOR'U DURDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Önlerinin kesildiğine de değinen hoca, "Hakemler bilerek Amedspor'un puan almasını engellemeye çalışıyorlar. Ankaragücü maçında iyi bir performansla kazandık; Amedspor geliyor dediler, bir dokunalım dediler. Başladılar iki üç hafta dokunmaya. Özellikle İstanbul takımlarına karşı bu durum başımıza geliyor." ifadelerini kullandı.