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Editor
 | Burak Ayaydın

Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti! Milli atıcı bir ilke imza attı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada ülkemize bir ilki yaşattı. Başarılı sporcu Şevval İlayda Tarhan, tek bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

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Şevval İlayda Tarhan tarihe geçti! Milli atıcı bir ilke imza attı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 22:29

Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'daki başarısıyla Türk spor tarihine geçti. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya kazanan Tarhan; bu önemli başarısıyla Yusuf Dikeç'i de yakaladı, işte detaylar.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN'DAN 5 MADALYA GELDİ

Ay-yıldızlı sporcu; 10m havalı tabancada bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazanırken, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan, bunu tek bir Avrupa şampiyonasında başaran ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

YUSUF DİKEÇ’İ YAKALADI
Olimpiyat ikincisi milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla zirvede yer alan partneri Yusuf Dikeç'i de yakalamış oldu. Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, 2013 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5 madalya (3 altın-2 gümüş) ile tarihte bunu başaran ilk Türk sporcu olmuştu.

Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı

Sıkça Sorulan Sorular

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KAÇ YAŞINDA?
Başarılı sporcu 25 yaşındadır.
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#yusuf dikeç
#şevval ilayda tarhan
#madalya
#Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası
#Spor
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