Shilwatso Cynthia Musungu, Beşiktaş'a imza attı!

16 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:09

Beşiktaş United Payment, Kenyalı golcü futbolcu Shilwatso Cynthia Musungu ile sözleşme imzaladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi takımı Beşiktaş​ United Payment takıma takviye yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Kenyalı golcü futbolcu Shilwatso Cynthia Musungu'yu renklerine bağladı.

Beşiktaş, Shilwatso Cynthia Musungu transferini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024/25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu’yu kadrosuna kattı. Shilwatso Musungu’ya 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."