Shilwatso Cynthia Musungu, Beşiktaş'a imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Kasım 2024 18:07 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 18:09
Beşiktaş United Payment, Kenyalı golcü futbolcu Shilwatso Cynthia Musungu ile sözleşme imzaladı.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi takımı Beşiktaş United Payment takıma takviye yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Kenyalı golcü futbolcu Shilwatso Cynthia Musungu'yu renklerine bağladı.
Beşiktaş, Shilwatso Cynthia Musungu transferini resmen duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024/25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kenyalı forvet oyuncusu Shilwatso Cynthia Musungu’yu kadrosuna kattı. Shilwatso Musungu’ya 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com