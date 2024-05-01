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01 May 2024 10:37 - Güncelleme : 01 May 2024 10:38

Short Track Türkiye Şampiyonası'da Furkan Akar fırtınası

Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken 2000'lik buz pistinde düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'da milli sporcu Furkan Akar performansıyla damga vurdu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Short Track Türkiye Şampiyonası&#039;da Furkan Akar fırtınası

Palandöken Buz Pateni Salonunda düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'nın 1500, 1000 ve 500 metre yarışmalarında başarılı performansıyla dereceye giren Milli sporcu Furkan Akar, sıralamada birinci oldu.

Short Track Türkiye Şampiyonası'da Furkan Akar fırtınası - 1. Resim

DİĞER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Önceki Avrupa şampiyonasındaki başarısını sürdürmek istediğini belirten Furkan Akar, "Geçen sene ve ondan önceki seneki rekorların üstüne rekorlar katmak istiyorum. Türkiye şampiyonası ile sezonu kapatacağız. Daha çok odaklıyım. Geçen senelerden aldığım motive ve destekle yoluma son sürat devam ediyorum. Yarışlarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. “ dedi.

Short Track Türkiye Şampiyonası'da Furkan Akar fırtınası - 2. Resim

Milli Sporcu Akar’a madalyasını Buz Federasyonu Başkanvekili Prof. Dr. Kemalattin Aydın verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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