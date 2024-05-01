Short Track Türkiye Şampiyonası'da Furkan Akar fırtınası

01 May 2024 10:37 - Güncelleme : 01 May 2024 10:38

Palandöken Buz Pateni Salonunda düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'nın 1500, 1000 ve 500 metre yarışmalarında başarılı performansıyla dereceye giren Milli sporcu Furkan Akar, sıralamada birinci oldu.

DİĞER SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Önceki Avrupa şampiyonasındaki başarısını sürdürmek istediğini belirten Furkan Akar, "Geçen sene ve ondan önceki seneki rekorların üstüne rekorlar katmak istiyorum. Türkiye şampiyonası ile sezonu kapatacağız. Daha çok odaklıyım. Geçen senelerden aldığım motive ve destekle yoluma son sürat devam ediyorum. Yarışlarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. “ dedi.

Milli Sporcu Akar’a madalyasını Buz Federasyonu Başkanvekili Prof. Dr. Kemalattin Aydın verdi.