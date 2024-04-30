30 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:24
Milli yelkenci Beste Kaynakçı 2024 Paris Olimpiyatları’nda! Beste Kaynakçı kariyeri
Beste Kaynakçı Nacra 17 Müsabakası’nda 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı. Beste Kaynakçı kimdir, kaç yaşında?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
2020 yılında ilk olimpiyat mücadelesine katılan Kaynakçı, 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer aldı.
BESTE KAYNAKÇI KİMDİR?
Kaynakçı, 30 Nisan 1994 yılında İzmir’in Konak ilçesinde doğdu. 30 yaşındaki Kaynakçı, yelken sporuna 13 yaşında başladı. 2020 yılında olimpiyatlara katıldı.
BESTE KAYNAKÇI KARİYERİ
Portekiz’de düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası’nda 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota aldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Okyanus Arıkan’la beraber 470 sınıfında yarıştı.
Beste Kaynakçı, Alican Kaynar ile beraber Nacra 17’de 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.
Kaynak: TGRT Haber