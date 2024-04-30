30 Nisan 2024 15:07 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:10
Bozcaadalı 19 yaşındaki milli yelkenci Merve Vatan’ın hayatı ve kariyeri
Milli yelkenci Merve Vatan, 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı. Merve Vatan kimdir, kaç yaşında?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Bozcaadalı milli yelkenci Merve Vatan, IQ Foil Kadınlar alanında 2024 Paris Olimpiyat kotası elde etti.
MERVE VATAN KİMDİR?
Merve Vatan 2005 yılında Çanakkale Bozcaada’da dünyaya gelen Merve Vatan, 19 yaşında milli yelkencidir. 10 yaşında yelkencilik sporuna başlayan Vatan, İÇDAŞ Spor Kulübü üyesiydi daha sonra Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’ne transfer oldu.
MERVE VATAN’IN KARİYERİ
2022 yılında World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası’nda dünya ikincisi oldu
İtalya’da 2023 yılında düzenlenen 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu.
IQ Foil Kadınlar sınıfında beşincilikle derece alarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.
Kaynak: TGRT Haber