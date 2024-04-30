30 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:15
Milli yelkenci Derin Atakan’ın kariyeri
Milli yelkenci Derin Atakan, Formula Kite Yarışında 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı. Derin Atakan’ın başarıları neler?
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Fransa’da düzenlenen Last Chance Regatta’da Derin Atakan 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.
DERİN ATAKAN'IN KARİYERİ
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’ne üye olan Atakan, 2023 yılında Brezilya’da World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’nda Formula Kite branşında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Last Chance Regatta Formula Kite Yarışı’nda 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.
Kaynak: TGRT Haber