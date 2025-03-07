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Editor
 | Burak Ayaydın

Simon Banza kararını verdi! Trabzonspor'da sürpriz gelişme

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza kararını verdi. Sezon sonunda Braga'ya dönmesi beklenen Simon Banza, Trabzonspor yönetimiyle görüştü ve kalmak istediğini belirtti.

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Simon Banza kararını verdi! Trabzonspor'da sürpriz gelişme
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 21:15

Trabzonspor'daki performansıyla taraftarlardan tam not alan Simon Banza, Braga'ya dönmek istemiyor. Trabzonspor'daki uyum sürecini hızlı atlatan ve Karadeniz ekibindeki atmosferden memnun olan Simon Banza, Şenol Güneş yönetiminde daha da iddialı işler yapacaklarına inanıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

SIMON BANZA'DAN 'TRABZONSPOR'DA DEVAM' KARARI

28 yaşındaki hücum oyuncusu, kiralık olarak geldiği Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kongolu, bonservisinin bulunduğu Braga'dan da transfer için kolaylık istedi. Halihazırda yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor yönetimi, olası Enis Destan satışıyla birlikte Banza için yatırım yapmayı düşünebilir ama diğer senaryoda 7-10 milyon Euro gibi bir ödemenin yapılması zor görünüyor. Şenol Güneş'in de performansından memnun olduğu Banza için son karar, Braga'nın uzlaşmacı tavrına göre verilecek.

Simon Banza: "Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz"- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

BANZA TRABZON'DA MUTLU

Daha önce de "Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz." gibi açıklamalar yapan Kongolu golcü, menajeriyle çalışmalara başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SIMON BANZA TRABZONSPOR'DA KAÇ GOL ATTI?
Karadeniz ekibinde 26 maça çıkan Banza, 18 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.
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#trabzonspor
#braga
#şenol güneş
#Simon Banza
#Transfer Haberleri
#Spor
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