Simon Banza kararını verdi! Trabzonspor'da sürpriz gelişme

Trabzonspor'daki performansıyla taraftarlardan tam not alan Simon Banza, Braga'ya dönmek istemiyor. Trabzonspor'daki uyum sürecini hızlı atlatan ve Karadeniz ekibindeki atmosferden memnun olan Simon Banza, Şenol Güneş yönetiminde daha da iddialı işler yapacaklarına inanıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor.

SIMON BANZA'DAN 'TRABZONSPOR'DA DEVAM' KARARI

28 yaşındaki hücum oyuncusu, kiralık olarak geldiği Trabzonspor'dan ayrılmak istemiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Kongolu, bonservisinin bulunduğu Braga'dan da transfer için kolaylık istedi. Halihazırda yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Trabzonspor yönetimi, olası Enis Destan satışıyla birlikte Banza için yatırım yapmayı düşünebilir ama diğer senaryoda 7-10 milyon Euro gibi bir ödemenin yapılması zor görünüyor. Şenol Güneş'in de performansından memnun olduğu Banza için son karar, Braga'nın uzlaşmacı tavrına göre verilecek.

BANZA TRABZON'DA MUTLU

Daha önce de "Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz." gibi açıklamalar yapan Kongolu golcü, menajeriyle çalışmalara başladı.