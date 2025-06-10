Simon Banza transferi resmen duyuruldu: Trabzonspor'a ters köşe!

Trabzonspor'a Simon Banza transferinde kötü haber geldi. Trabzonspor'daki performansıyla transfer listelerine giren Simon Banza, an itibarıyla Galatasaray ve Beşiktaş tarafından da isteniyor.

Trabzonspor'da Simon Banza transferi çıkmaza girdi. Trabzonspor'un bonservisini ödemekte zorlandığı Simon Banza için şimdi de Beşiktaş ve Galatasaray nabız yoklamaya başladı. Esasen ise Portekiz basınının duyurduğu habere göre Simon Banza'nın bonservis bedeli bu ilgiyle beraber daha da arttı.

TRABZONSPORLU SIMON BANZA TRANSFERİNDE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY SÜRPRİZİ

Trabzonspor'da sezon başında Braga'dan kiralanan Simon Banza, an itibarıyla Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer listelerinde yer buldu. Trabzonspor'un Simon Banza transferi için yaptığı pazarlıklar sonuç vermezken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devreye girmesiyle birlikte Karadeniz ekibi için bu transferin iyice zora girdiği düşünülüyor. Esasen ise Simon Banza'nın Süper Lig performansından çok memnun olan Braga, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da sürece dahil olmasıyla birlikte daha ketum bir pazarlık süreci tasarlıyor.

SIMON BANZA TRANSFERİNDE TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÜÇGENİ

Simon Banza'yı kalıcı olarak Süper Lig'e getirmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, Trabzonspor'a resmen transfer sürprizi yaptı ve pazarlık masasına oturmak için temaslarda bulundu.

SIMON BANZA VE TRABZONSPOR İLE SÜPER PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 39 maça çıkan Simon Banza, 22 gol ve 7 asistlik kaktısıyla takımın en önemli yıldızları arasında yer almıştı.