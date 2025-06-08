Simon Banza'dan Beşiktaş'a flaş mesaj

Beşiktaş, Trabzonspor’da kiralık forma giyen 28 yaşındaki Kongolu forvet Simon Banza’yı renklerine bağlamak istiyor. Süper Lig’de etkileyici performansıyla dikkat çeken Simon Banza Beşiktaş’a mesaj yolladı.

BANZA’DAN BEŞİKTAŞ’A MESAJ

Sezon sonunda kulübü Braga'ya dönen Banza, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde olumlu bir tavır sergileyerek, "Braga ile anlaşın, sözleşme imzalamaya hazırım" mesajını iletti. Braga, Banza'nın bonservisi için 15 milyon euro, kiralama bedeli olarak ise 5 milyon euro talep ediyor.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başkan Adalı'nın yürüttüğü pazarlıklarda, siyahbeyazlılar kiralama için 2.5 milyon euro, satın alma opsiyonu için ise 7.5 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve Braga'nın vereceği yanıt bekleniyor. Teknik Direktör Carlos Vicens'in Banza'yı gelecek sezon planlarında düşünmediği ve oyuncunun Süper Lig'e ve İstanbul'a dönmeye istekli olması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

