Beşiktaş'ta Simon Banza ısrarı! Braga'nın istediği rakam ortaya çıktı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Trabzonspor'da kiralık forma giyen Simon Banza'dan vazgeçmiyor. Beşiktaş'ın oyuncunun asıl kulübü Portekiz temsilcisi Braga ile temasa geçtiği iddia edildi. Braga'nın istediği rakam belli oldu.

Gelecek sezon iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş en son gündemine Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen ve başarılı sezon geçiren Simon Banza'yı almıştı.

KAPI 15 MİLYON EURO'DAN AÇILDI

Siyah-beyazlı kurmayların transfer için Portekiz temsilcisi Braga ile masaya oturduğu iddia edildi. Transferde sıkı pazarlık sürecinin başladığı belirtildi. Braga, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüsü için kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş bu rakamı oldukça yüksek buluyor. Siyah-beyazlılar, bonservis konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor.

BANZA'NIN PERFORMANSI

Braga'nın Banza'yı gelecek sezon planları arasında düşünmemesi, Beşiktaş'ın elini pazarlık masasında güçlendiriyor. Simon Banza, bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti.

Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken 28 yaşındaki golcü oyuncunun Türkiye'ye ve Süper Lig'e alışkın olması, Beşiktaş adına büyük avantaj olarak görülüyor.