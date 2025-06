Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Camiadan 3 transfer dönemi istediklerini hatırlatan Serdal Adalı, "Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz." dedi.

Kendi kaynaklarıyla 35 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yaptıklarını söyleyen Serdal Adalı, "Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak oluşturuldu. Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirdik. Beşiktaş, borç azaltan bir yönetim gördü. Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç personeline, oyuncusuna borcu bulunmuyor." dedi.

İşte Serdal Adalı’nın açıklamalarından satır başları:

"Sermaye artırımı sonucunda 1.4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Camiamızın bu işe daha fazla destek vermesini isterdim. Beşiktaş, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a sahip çıktığını görmek isterdik."



"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN BÜYÜK BORÇ ÖDEME REKORU"

"Elde ettiğimiz gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon euro artıranlar, 1 günde 2 bonservis rekoru kırarken, biz borç ödeme rekoru kırdık."



"SÖZ VERDİĞİM GİBİ..."

"Bundan sonra Beşiktaşımız'ın finansal özgürlüğü için söz verdiğim gibi gayrımenkul projelerini hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik."



"İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK"

"Dikilitaş'taki arsayı anlatmak istiyorum. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda Mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz."



"GÜNLÜK FAİZ ÖDEMESİ 125 BİN EURO"

"Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek."

"BANKALAR BİRLİĞİ KONUSUNU KAPATACAĞIZ"

"Bu projede çok hızlı geldik. Emlak Konut'un ifadeleriyle, ekim sonuna doğru projelerin hazır olacağı, kasım başı da yavaş yavaş satış ofislerini kurabileceğimiz hale geleceğimizi söylüyorlar. Ben her zaman tedbirli oluyorum, yılbaşını bulur. Kulübün kasasına gelecek paradan öte Bankalar Birliği'ne ödenecek para önemli bizim için. Hızlı gidecek olursak, proje başlamasından sonraki ilk 6 ayda biz Bankalar Birliği konusunu tamamen kapatmış olacağız."



"YOK ÖYLE BİR AVANTA"

"Beşiktaş'ta dedikodu mekanizması yoğun ve hızlıdır. Dikilitaş ile ilgili ret oyu vereceklermiş gibi bilgiler geldi. Dikilitaş için Fikret Orman başkan iken çok uğraştı. Ahmet Nur Çebi başkan ekibini toplamış. Emeklerini Beşiktaş'ta kaos oluşturmak için harcamasınlar. 22'sinde genel kurul izin vermezse Adalı bırakır gider, seçime hazırlanalı falan. Yok öyle bir avanta. Ben ömrüm boyunca hiçbir işi yarım bırakmadım!"



"AKARETLER'E OTEL YAPMAK İSTEDİLER"

"Akaretler'e uluslararası bir otel zinciri, otel yapmak istedi. Güzel bir teklifle geldiler. Beşiktaş binayı verip masrafları ona yatırıp yüzde 50 otelin ortağı olabilecek bir teklif var ortada. Adamların isteği, '9-10 senelik yapılacak yatırım kurtarmaz, 20-25 senelik mukavele yapalım, yatırımı garanti altına alalım' şeklinde. Genel kurul yetki verirse olacak. Bir fırsat var. 2 milyon Euro kira geliri varsa otelle 3-3.5 milyon Euro olacaksa niye vermeyeyim. 2.5 senedir boş orası."

"SERGEN YALÇIN HAKLI ÇIKTI"

"Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmeden önce yine Ole hoca gibi 2 tane büyük hocayla görüştüm. Takımı seyrettiklerini, kadroya baktıklarında ciddi sıkıntılı bölgeler olduğunu söylediler. Gelmekten imtina etmelerinin sebebi elimizdeki kadro ve kaos ortamıydı. Sergen Yalçın ile görüşmemizde de 'Bu takım seni de yer, beni de yer' dedi. Ne dediyse çıktı onu da takdir ediyorum. Kaliteli, becerisi yukarılarda, takım ruhunu taşıyan birilerini verelim, ondan sonra hocayı yargılamaya başlayalım. Elindeki kadroyla elinden gelenin en iyisini yaptı. Beraber yaptığımız bir plan var, hoca da bunun bir parçası."