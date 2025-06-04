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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'ya neden tepki gösteriliyor?

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gündemi devam ediyor. Performansıyla soru işaretlerine sebep olan Arthur Masuaku, an itibarıyla Beşiktaş camiasındaki en kritik konulardan biri olarak görülüyor.

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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'ya neden tepki gösteriliyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 20:40

Beşiktaş taraftarının Arthur Masuaku’ya yönelik tepkisinin arkasında birden fazla gerekçe bulunuyor. Örnek olarak ise Afrika Kupası’na katılması nedeniyle sezonun kritik dönemlerinde takımını yalnız bırakacak olması en önemli eleştiri konularından biri. Ayrıca zaman zaman yaşadığı savunma zaafları ve defansif disiplindeki sorunları da performansına dair soru işaretlerini artırıyor.

ARTHUR MASUAKU İÇİN SÖZLEŞME DETAYI

Masuaku her ne kadar bu sezon sağlıklı bir görüntü çizmiş olsa da; geride kalan sezonlarda yaşadığı sık sakatlıklar da taraftarın sabrını zorlayan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte; genel itibarıyla düşük seyreden performansına karşın sözleşme yenileme döneminde gösterdiği kısa süreli çıkışın 'suni bir yükseliş' olarak değerlendirilmesi, Masuaku’nun Beşiktaş’taki geleceğini tartışmalı hale getiriyor.


Kaynak: eaglemedia.com.tr

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'ya neden tepki gösteriliyor?

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#arthur masuaku
#arthur masuaku
#Beşiktaş Haberleri
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#büyük kriz
#Spor
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