Simon Banza'nın yeni adresi duyuruldu: Trabzonspor sonrasında büyük sürpriz!

Trabzonspor'un yüksek bonservisi sebebiyle kalıcı olarak transfer etmediği Simon Banza, an itibarıyla Avrupa yolcusu. Foot Mercato'nun haberine göre yıldız hücumcu, hem Bundesliga'dan hem de Premier Lig'den ciddi şekilde isteniyor.

SIMON BANZA'YA TRABZONSPOR SONRASINDA WOLFSBURG KANCASI

Transfer döneminin başında Katar ekiplerinden Al-Duhail'in teklifini reddeden 28 yaşındaki santrfor, şimdi de Wolfsburg tarafından isteniyor. Ayrıca Premier Lig ekipleri tarafından da transfer listelerine yazılan Simon Banza'nın, yakın zamanda sürpriz bir imza atması ve kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

SIMON BANZA VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Simon Banza, 22 gol ve 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.