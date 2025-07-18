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 | Burak Ayaydın

Simon Banza'nın yeni adresi duyuruldu: Trabzonspor sonrasında büyük sürpriz!

Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Trabzonspor'da kiralık oynarken başarılı bir performans gösteren Simon Banza, an itibarıyla Avrupa'nın zirve ligleriyle anılıyor.

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Simon Banza'nın yeni adresi duyuruldu: Trabzonspor sonrasında büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 21:44

'un yüksek bonservisi sebebiyle kalıcı olarak etmediği , an itibarıyla Avrupa yolcusu. Foot Mercato'nun haberine göre yıldız hücumcu, hem Bundesliga'dan hem de 'den ciddi şekilde isteniyor.

SIMON BANZA'YA TRABZONSPOR SONRASINDA WOLFSBURG KANCASI

Transfer döneminin başında Katar ekiplerinden Al-Duhail'in teklifini reddeden 28 yaşındaki santrfor, şimdi de Wolfsburg tarafından isteniyor. Ayrıca Premier Lig ekipleri tarafından da transfer listelerine yazılan Simon Banza'nın, yakın zamanda sürpriz bir imza atması ve kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Simon Banza'nın yeni adresi duyuruldu: Trabzonspor sonrasında büyük sürpriz!

SIMON BANZA VE TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Simon Banza, 22 gol ve 7 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BRAGA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ NE KADAR?
Simon Banza ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Braga'nın, yetenekli golcü için 20 milyon Euro civarlarında bir bonservis isteği söz konusu.
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#Wolfsburg
#Spor
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