Simon Kjaer futbolu bırakarak emekliliğini açıkladı!

13 Ocak 2025 20:04 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 20:17

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması terleten Danimarkalı stoper Simon Kjaer futbolu bıraktığını açıkladı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Danimarkalı stoper Simon Kjaer, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

En son Serie A takımı Milan​ forması terleten Kjaer sözleşmesinin bitmesinin ardından aldığı kararla kariyerini noktaladı.

"BIRAKMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN GELMİŞTİ"

Kjaer yaptığı veda açıklamasında, "Bırakmak için en doğru zaman gelmişti. Bu yazdan sonra verdiğim bir karar değil, Avrupa Şampiyonası'ndan önceki yıldan beri düşündüğüm bir karardı. Aslında düşüncelerim 2023 sonbaharında oluşmaya başlamıştı. Milano'daki zamanımın sona ermek üzere olduğunu görebiliyordum. Bundan sonra ne olacaktı? Buradan itibaren geleceği etkileyen pek çok unsur vardı. Çocuklar, aile. Milli takımın gidişatı ve AC Milan; hayalimdeki kulübüm. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra böyle olduğu anlamına gelen pek çok şey vardı: "Bakalım bundan sonra ne olacak, ama eğer öncelikle ailem, sonra da sportif açıdan doğru olan bu değilse, buraya kadar. Hiçbir şeyden pişman değilim. Bu anlamda hiçbir şey kaçırmadım." cümlelerini kullandı.

FENERBAHÇE​ GÜNLERİ

Süper Lig takımı olan Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer bu süre zarfında 88 maça çıkarken 5 gol attı ve 1 asist üretti.