Sınav kurulu isim benzerliği sandı, Mesut Özil'i görünce şaşkınlığa uğradılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 05:44 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 05:51
Mesut Özil, motosiklet ehliyeti aldı. Sınava giren Özil'i gören sınav kurulu şaşkınlığa uğradı. Özil'in motosikleti kullandığı anlar kayıt altına alındı.
Arnavutköy'de düzenlenen motosiklet ehliyeti parkur sınavında Mesut Özil'i gören komisyonu şoke oldu. Önce isim benzerliği sanan komisyon, sınav saatinde ünlü futbolcuyu görünce sevinç yaşadı. Özil, Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru'nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınavda hazır oldu.
Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı