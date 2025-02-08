Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Adana
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
1'Maç başladı
Sivasspor: Ali Şaşal | Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj
Beşiktaş: Mert | Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile
Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.
Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.