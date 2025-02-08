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Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
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 | Eyüp Ensar Yesil

Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

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Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 19:02

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

 

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı

 

 

 

11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal | Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert | Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile

 

HAKEM KADROSU

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.
Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek

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