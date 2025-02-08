Sivasspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı

11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal | Alaaddin, Sonko, Poungouras, Ziya, Moutoussamy, Tolga, Charisis, Simic, Efkan, Manaj

Beşiktaş: Mert | Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rashica, Muçi, Immobile

HAKEM KADROSU

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Mehmet Salih Mazlum üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

Mücadelede VAR'da Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Alexander Sundberg görev yapacak. Sundberg'e AVAR olarak Abdullah Bora Özkara Eşlik edecek.

