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Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:06
Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor​ yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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