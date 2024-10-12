Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:06
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com