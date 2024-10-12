Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı!

12 Ekim 2024 20:05 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 20:06

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında evinde Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​ koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından geçiş oyunları üstüne idman yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor​ yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.