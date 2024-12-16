Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi!

16 Aralık 2024 20:27 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 20:29

Trendyol Süper Lig takımı Sivasspor'da Bülent Uygun'dan boşalan koltuğa Ömer Erdoğan getirildi.

Sivasspor​, Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Tecrübeli teknik direktör için 19 Aralık Perşembe günü BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Net Global Sivasspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan’a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."