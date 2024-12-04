Sivasspor'un çalışmaları yarıda kaldı! Galatasaray maçı öncesi idmana kar engeli
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Sivasspor'a soğuk hava engel oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı sadece 45 dakika sürdü.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesinde hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.
ANTREMAN 45 DAKİKA SÜRDÜ!
Yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkili olduğu kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, planlanan sürede tamamlanamadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu çalışmaları ve kısa bir taktik maç ile devam etti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle 45. dakikada sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla zorlu karşılaşma öncesindeki çalışmalarını sürdürecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.