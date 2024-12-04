Sivasspor'un çalışmaları yarıda kaldı! Galatasaray maçı öncesi idmana kar engeli

04 Aralık 2024 23:36 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 23:39

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Sivasspor'a soğuk hava engel oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı sadece 45 dakika sürdü.