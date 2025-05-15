Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor maçı mesaisini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, hem kondisyon hem de taktik üzerine çalışmalar yaptı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas organizasyonlarıyla başladı. Ardından yapılan taktiksel uygulamalar, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.45’te yapacağı ve basına kapalı gerçekleşecek idmanla devam edecek.