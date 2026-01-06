Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta, sol bek transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Takviye için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar, ana hedefindeki oyuncudan gelen sakatlık haberiyle sarsılırken, kurmaylar vakit kaybetmeden rotayı Serie A’ya çevirdi.

SAKATLIK HABERİ TÜM PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Siyah-beyazlıların bir süredir bitirmek için uğraş verdiği Jaouen Hadjam transferinde işler tersine döndü. 22 yaşındaki oyuncunun Cezayir Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlığın 2 ayı bulacağı öğrenilince, teknik heyet "hazır oyuncu" talebi doğrultusunda bu dosyayı rafa kaldırdı.

PİTON YEDEK PLANA ATILDI

Vasco da Gama'dan Lucas Piton için yapılan incelemelerde ise sağlık raporları temiz çıksa da yönetim, daha üst seviye bir isim için düğmeye bastı.

LAZİO İLE PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Hedefini yükselten Kara Kartal, Lazio forması giyen Nuno Tavares için İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı. Sezon başında 5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan ancak son haftalarda süre almakta zorlanan Portekizli yıldız için İtalyan ekibinden beklenen cevap geldi. Lazio, oyuncunun gidişine sıcak baksa da "önce yerini doldurmalıyız" şartını öne sürdü.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1,83’lük boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki Nuno Tavares, sadece sol bek değil, savunmanın sağı ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, daha önce Premier Lig’de Arsenal formasıyla da adından söz ettirmişti.