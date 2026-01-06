Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş’ta transfer stratejisi değişti. Listenin ilk sırasındaki ismin milli takımda yaşadığı ağır sakatlık sonrası geri adım atan yönetim, daha önce İngiltere Premiere Lig ekibi Arsenal'de forma giymiş yıldız oyuncuyu kadroya katmak için İtalyan deviyle masaya oturdu. İşte detaylar...

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim
06.01.2026
saat ikonu 10:04
06.01.2026
saat ikonu 10:04

Antalya kampında ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta, sol bek transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

Takviye için geri sayıma geçen siyah-beyazlılar, ana hedefindeki oyuncudan gelen sakatlık haberiyle sarsılırken, kurmaylar vakit kaybetmeden rotayı Serie A’ya çevirdi.

SAKATLIK HABERİ TÜM PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Siyah-beyazlıların bir süredir bitirmek için uğraş verdiği Jaouen Hadjam transferinde işler tersine döndü. 22 yaşındaki oyuncunun Cezayir Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlığın 2 ayı bulacağı öğrenilince, teknik heyet "hazır oyuncu" talebi doğrultusunda bu dosyayı rafa kaldırdı.

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

PİTON YEDEK PLANA ATILDI

Vasco da Gama'dan Lucas Piton için yapılan incelemelerde ise sağlık raporları temiz çıksa da yönetim, daha üst seviye bir isim için düğmeye bastı.

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

LAZİO İLE PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Hedefini yükselten Kara Kartal, Lazio forması giyen Nuno Tavares için İtalyan kulübüyle resmi temaslara başladı. Sezon başında 5 milyon Euro’ya Lazio’ya transfer olan ancak son haftalarda süre almakta zorlanan Portekizli yıldız için İtalyan ekibinden beklenen cevap geldi. Lazio, oyuncunun gidişine sıcak baksa da "önce yerini doldurmalıyız" şartını öne sürdü.

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1,83’lük boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki Nuno Tavares, sadece sol bek değil, savunmanın sağı ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu, daha önce Premier Lig’de Arsenal formasıyla da adından söz ettirmişti.

Sol bek transferinde ters köşe! Sergen Yalçın aradığı ismi İtalya'da buldu: İşte o sürpriz isim
