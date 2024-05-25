Son ankette ortaya çıktı! Türkiye hangi takımı tutuyor? 

25 May 2024 00:30 - Güncelleme : 25 May 2024 00:32

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu ettiği hakaretler nedeniyle TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu ettiği hakaretler nedeniyle TFF'ye şikayet etti

MetroPOLL Araştırma şirketi Başkanı Özer Sancar, X hesabından yaptığı paylaşımda "seçmenlerin tuttuğu takımlar" başlıklı anketini yayımladı. Ankette vatandaşlara hangi takımı tuttuğu soruldu.

Ankete göre, Galatasaray taraftar sayısı 2020 yılına göre yüzde 4 artarak yüzde 28,6'ya ulaştı. Fenerbahçe'nin taraftar oranı ise 2020'ye kıyasla yüzde 0,3 azalarak yüzde 25,9 olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın taraftar oranı 2020'ye göre düşüş göstererek yüzde 11,6'ya indi. Trabzonspor ise taraftar oranını 2 puan artırarak yüzde 5,0 seviyesine yükseldi.