Son dakika | A Milli Takım kadrosuna iki yeni isim

12 Kasım 2024 15:36 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:05

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosuna iki futbolcunun dahil edildiğini açıkladı. Eren Dinkci ve Yasin Özcan'ın aday kadroya dahil edildiği belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi​'nde Galler​ ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım​'ın kadrosunda bir değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

FERDİ KADIOĞLU 2 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle en az bir maçta görev alamayacak. Eğer milli futbolcu ameliyat olursa bu süre iki aya kadar uzayabilir. 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'de Brighton'ın son oynadığı Manchester City karşılaşmasında da sahada yer alamamıştı.

A MİLLİLER LİDER DURUMDA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Takım, son iki maçında sırasıyla Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri​'de Galler’i konuk edecek. Milli Takım, 19 Kasım Salı günü ise Karadağ’a deplasmanda konuk olacak. Grupta oynadığı dört maçta 10 puan toplayan A Milli Takım, liderlik koltuğunda oturuyor.

TAKIMA İKİ YENİ İSİM

TFF​'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA Uluslar Ligi’ndeki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri’de Galler’i ağırlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya’nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Millî Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi"