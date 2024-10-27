Son dakika | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi
Son dakika haberi: Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin 01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasındaki dönemi ibra edilmedi.
Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı. Toplantıya katılan Beşiktaş'ın eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, üyeler tarafından tepkiyle karşılandı.
SALONDA ARBEDE ÇIKTI
İki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek salonda arbedeye dönüştü. Yumruklaşmaların yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı.
OY ÇOKLUĞUYLA İBRA EDİLMEDİ
1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu, idari ve mali açılardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...