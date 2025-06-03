Son dakika | Alper Avcı, İstanbulspor ile anlaştı

İstanbulspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İstanbulspor transfere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Sürece ilişkin resmi açıklama, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.



ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

43 yaşındaki teknik adam, Adana Demirspor ile çıktığı 16 karşılaşmada1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 6 puan topladı ve maç başına da 0.38 puan ortalaması yakaladı.

