Son dakika: Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Ayrılıyor mu?

08 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 15:38

Son dakika haberi: İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beğenisini kazanan genç yıldızın Madrid'den ayrılabileceği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga devi Real Madrid​'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler​ ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktör Carlo Ancelotti​'nin beğenisini kazanan genç yıldızın Madrid'den ayrılabileceği ifade edildi.

Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu belirtildi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Endrick ve Mbappe​'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor.



Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.

Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, "Rekabet çok fazla" diyerek cevap vermişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.





Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 10 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 291 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon gol ya da asist katkısı üretemedi.