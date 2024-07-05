Son dakika! Beşiktaş, Valentin Rosier ile yollarını ayırdı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:41
Son dakika haberi: Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
2024-2025 sezonu öncesi kadro yapılandırmasına devam eden Beşiktaş, 27 yaşındaki sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" denildi.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Valentin Rosier'le yollarını ayırmasının ardından Fransız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
İspanya LaLiga ekiplerinden Leganes, Rosier'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Leganes, geçtiğimiz sezonu İspanya 2. Ligi'nde lider tamamlayıp La Liga'ya yükselmişti.
126 MAÇTA 6 GOL-18 ASİST
2020-2021 sezonu başında Portekiz ekibi Siporting Lizbon'dan kadroya katılan Rosier, siyah-beyazlı formayla çıktığı 126 maçta 6 gol, 18 asist katkısı sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı