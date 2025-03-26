Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu. 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbinin hakemi belli oldu.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'i yönetmesinin ardından Beşiktaş da derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti.

DERBİYE YERLİ HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen kararını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakemin Yasin Kol olduğunu duyurdu.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkıyor. Sarı kırmızılılar, ligin 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.