Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:59

Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu. 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbinin hakemi belli oldu.

TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic'i yönetmesinin ardından Beşiktaş da derbiye yabancı hakem atanmasını talep etmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Derbi hakemi için son karar verildi! Beşiktaş'tan flaş açıklama geldi

DERBİYE YERLİ HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merakla beklenen kararını açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakemin Yasin Kol olduğunu duyurdu.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı! TFF'de flaş istifa kararı

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışında kritik bir deplasmana çıkıyor. Sarı kırmızılılar, ligin 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da çılgın transfer planı: Victor Osimhen! Tarihi operasyonu Dursun Özbek yürütecek
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.