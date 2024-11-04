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Son dakika | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için karar verildi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 16:31 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:45
Son dakika | Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı için karar verildi

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının nerede oynanacağıyla ilgili karar verildi. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Maç öncesinde güvenlik gerekçeleri nedeniyle tarafsız sahada oynama ihtimali gündeme gelmişti.

NEREDE OYNANACAĞI SONRA AÇIKLANACAK

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının tarafsız sahada yapılmasına karar verdi. Kesinlikle İstanbul'da oynanmayacak olan maçın yapılacağı ülke ve stadyumun hafta sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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