Son dakika | Beşiktaş'ta görevden alınan Samet Aybaba yaşananları anlattı! Hasan Arat ve Kaan Şakul ile ilgili komisyon iddiası

30 Kasım 2024 12:48 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:31

Son dakika haberi: Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığı görevinden istifa etti. Hüseyin Yücel Beşiktaş'ın yeni başkanı oldu. Art arda puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlılarda istifa depremleri peş peşe yaşandı. Beşiktaş'tan gönderilen Samet Aybaba, basın toplantısı düzenliyor.

Art arda puan kayıpları sonrası Beşiktaş’taistifa​ depremi yaşanıyor. Hasan Arat​, kulüp başkanlığındaki görevini resmen bıraktı. Öte yandan Beşiktaş​'ta Futbol Koordinatörü Samet Aybaba​, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ve görevine son verilmesinin ardından Medya ve İletişim Koordinatörü Okay Karacan'la da yollar ayrılmıştı. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna Hüseyin Yücel​ oturdu.

''HASAN ARAT İLE TAMAMEN DİYALOĞUMUZ KOPTU''

Beşiktaş'ta görevi sona eren Samet Aybaba ise olayın ardından sıcağı sıcağına yaptığı ilk açıklamada, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim" demişti.

Beşiktaş'tan gönderilen Samet Aybaba, basın toplantısı düzenliyor.

Samet Aybaba'nın açıklamalarından satır başları:

"İnanılmaz dağılmış bir takım vardı. Hemen toparlamak için raporlar hazırladım. Görüşmeler yaptım. Bir hedefimiz kalmıştı, kupaydı. Kupayı almamız gerektiğini söyledim. Bir sürü şey yaptık. Verilen sözler vardı başkanımızın. Dünya kulüpleri, yıldızlar gibi. Burada sorunlar çıkmaya başlayınca çıkıp konuştum Beşiktaş lehine. Birkaç tane transfer olayı başladı devre arası. Sağ bekte çok büyük bir sorunumuz vardı. Tayfur ve Onur'la ilgili sorunlar vardı. Mutsuzlardı. İlk olarak sağ bek transferi yapalım dedim. Atal'a gittik ilk. 1 milyonun üzerinde konuşulurken menajeri 2.5 milyon eurolardan bahsedince vazgeçtik. Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'la ilgilendik ve aldık. Svensson'u alırken finansal fair play diye bir şey de vardı. Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho gibi isimler geldi. Musrati'de karar aldık. Muçi'yle ilgili de rapor yazdık. Büyük maliyetlerle alınması uygun değildir diye raporumuz var. Aynı şekilde Musrati'yle ilgili de raporumuz var. Toplamda 24 milyon euro ödenmiş ve biz şok olduk."

''BEN BU TRANSFERDE YOKUM DEDİM''

"Joe Worrall'la ilgili olumsuz rapor verdik. Oyuncuyla ilgili yönetim ve hocadan baskı gelince bir daha izleyelim dedim. Rapor verdik. Benim haberim yok nasıl transfer yapılıyor dedim. Ben bu transferde yokum dedim. Kiralık alalım dedik. 500 bin euro ve maaşını ödeyerek transfer ettik."

''KAAN ŞAKUL ÇALIŞMA YAPMIŞ''

"Yeni sezona girerken listelerimizi hazırladık ve yönetimin önüne koyduk. Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Strateji belirleyeceğiz, orada Kaan Şakul çalışma yapmış ve 37 milyon euroluk satış bekliyorum dedi. Yoksa oyuncu alamayız dedi. Futbolda böyle olmaz dedim. Sizin verdiğiniz listede Rafa Silva var dediler. Paulista'yı daha önce almaya çalıştık, Atletico Madrid'e gitti. Sonra bize geldi. Immobile'yle ilgili sordular, olumlu rapor verdik."

"SANA DA KOMİSYON VERELİM DEDİ"

"Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var."

"BU TRANSFERLERE KARŞI ÇIKTIK"

"Joao Mario, Ndour, Emirhan, Can Keleş, Uduokhai... Hepsine karşı çıktık. Ndour, Beşiktaş genç oyuncu kiralamaz. Bir de en kalabalık yere aldık oyuncuyu. Joao Mario kenar oyuncusu değil, ağır. Merkez orta saha olarak da aşağı gitmiş, kanada ihtiyacımız var diye rapor verdik. Bir menajer bize Uduokhai'yi önerdi, izledik ama listemize almadık. 3 milyona alabiliriz dedi bize menajerler, daha pahalıya geldi. Colley en düşük maliyetli oyuncularımızdan biriydi, giderken üstüne para verdik. Takımdan giden oyuncuların hepsine para verdik. Can Keleş ile ilgili raporumuzu sunduk, daha net oyuncu lazım dedik ama o da alındı. Emirhan ile ilgili fikirlerimizi sunduk. Transferlerin tamamına olumsuz rapor verdik. Bu transferlerden sonra biz tamamen koptuk ve iletişimi kestiler bizimle. Sonraki süreci Kaan Şakul, Friedel ve başkan götürdü. 'Futboldan gelen insanlar varken neden Kaan Şakul ile yürüyorsunuz?' dedim. Başkan 'Böyle uygun gördük' dedi."

NEDEN İSTİFA ETMEDİ?

"Beşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı? Hocayla konuştum, iki 6 numara ile olmaz dedim. Rafa kenar oynamaz, orada Rashica'dır bizim oyuncumuz dedim. İzinlerle ilgili konuştum, oyuncuların bir grubuyla çalışıldığı ve öbür grubun rahatsız olduğunu konuştum. Bir sürü şeyleri konuştum ben."

"Yardımcılarım vardı. Hepsine mobbing uyguladılar, antrenman izlemelerini yasakladı Brad Friedel. En son scout ekipleri ile ilgili çalışma yapıyormuş Friedel. Kaan Bey yardımcılarımın 'WyScout' şifrelerini aldı, 'istediğime vereceğim bunları' dedi. Orada kalıp bu mücadeleyi vermeyi başardık diyelim. Kaan Şakul'u da derhal istifaya davet ediyorum! Beşiktaş inanılmaz kötü günlere doğru gidiyor."

"Başkan bana son durum ile ilgili bir rapor ver dedi. Bu raporu vermesi gereken ben değildim. Hatta Veli ve Feyyaz'dan da rapor istendi. Bu süreci yöneten 3 kişi rapor vermeliydi. Bu rapor sonunda 'Başkanım, ben kimseyi yarı yolda bırakmadım, Beşiktaş'ı hiç bırakmam. Sizin bir tasarrufunuz varsa gereğini yapın' yazdım. Başkan herhalde o gereğini başka anlamda kullandı. Beni çok arayan oldu 'Ya ne yaptınız' diye. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum."

"BÜYÜK TRANSFER YAPMAYALIM DEDİM"

"Kimse bize gelip de; 47 sene önce bu kapıdan giren birine, Beşiktaşlılıktan, forma aşkından, yok 'Biz Kartal'ız' falan arkadaşlar yani... Altyapıda çok yetenekli oyuncularımız var, biz bu kadrolarla başlarsak çok iyi şeyler olabilir 'Feda' döneminde olduğu gibi. 4-6 tane oyuncu alalım. Büyük transfer yapmayalım dedim. Ayrılmadan önce 10 oyuncunun ismini belirledik, profesyonel yapmak için. Oraya Şenol'u getirdim, teklif gelince Veli'yi getirdim. Veli gelince bile bizi eleştirdiler, başarısı ortada. A takıma yükselecek belki. Serdar'ın kupada çok büyük emeği var."

Maccabi Tel Aviv maçında Türk oyuncuları tercih ederdim. Yabancı hocalar nereden bilecek sorunu.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı istedim, telefonla da konuştum ama başkan istemedi. Santos ve Giovanni van Bronckhorst'a Beşiktaş'ın ne olduğuna dair rapor yolladım.

"Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığı maaşının altında bir maaş alıyordum. Başkan, 'Üzülüyorum, Hüseyin beyle görüş.' dedi. Ben de bir sözleşme hazırladım, aradan 3.5 ay geçti. Beni ne aradı ne de konuştu. Başkanın teklifinin ciddi olmadığını anladım."