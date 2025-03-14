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Editor
 | Burak Ayaydın

Buse Naz Çakıroğlu finalde! Madalya garantilendi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi. Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyayı garantiledi.

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Buse Naz Çakıroğlu finalde! Madalya garantilendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 17:24

Sırbistan’da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda milli forma altında ringe çıkan boksörlerimiz, madalya mücadelesi vermeye devam ediyor. Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada finale yükseldi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNALDE

Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı final maçları başladı. Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic ile karşı karşıya geldi. İlk iki rauntta hakemlerin tüm puanını alan Buse Naz, son rauntta etkili yumruklarıyla rakibine 3 kez saydırdı ve raunt tamamlanmadan hakem kararıyla maçı kazandı. Milli sporcunun finaldeki rakibi akşam seansında belli olacak. Final maçları 16 Mart Pazar Günü oynanacak.

ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Buse Naz Çakıroğlu, katıldığı son 3 dünya şampiyonasında da finale kalmayı başardı.

Tecrübeli milli boksör, 2019'dan ve 2022'den sonra yine finalde mücadele edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Buse Naz Çakıroğlu hangi kulübün sporcusudur?
Milli sporcu, Fenerbahçe'nin lisanslı profesyonelidir.
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#buse naz çakıroğlu
#Spor
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