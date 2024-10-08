Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı!

08 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:27

Son dakika haberi: Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), 2024 yılının en değerli 10 Türk futbolcusunu açıkladı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlarımızın bulunduğu listede zirvedeki isim de belli oldu. İşte dünyada değeri en yüksek Türk futbolcular...

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcu listesi, Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan istatistik araştırması sonucunda belli oldu. İşte en değerli 10 Türk futbolcu; 10- OZAN KABAK (HOFFENHEIM) - 15.1 MİLYON EURO

9- CAN UZUN (FRANKFURT) - 20.1 MİLYON EURO

8- BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY) - 26.3 MİLYON EURO

7- SEMİH KILIÇSOY (BEŞİKTAŞ) - 27.6 MİLYON EURO

6- FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON) - 31.2 MİLYON EURO

5- KEREM AKTÜRKOĞLU (BENFICA) - 35.4 MİLYON EURO

4- HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER) - 40 MİLYON EURO

3- ORKUN KÖKÇÜ (BENFICA) - 43.2 MİLYON EURO

2- KENAN YILDIZ (JUVENTUS) - 62.6 MİLYON EURO

1- ARDA GÜLER​ (REAL MADRID) - 73.2 MİLYON EURO İlgili Haberler Son dakika: Arda Güler hakkında sürpriz iddia! Ayrılıyor mu? Son dakika: Mauro Icardi'den eleştirilere olay cevap!