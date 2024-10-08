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Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı!

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 16:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 17:27
Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı!

Son dakika haberi: Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), 2024 yılının en değerli 10 Türk futbolcusunu açıkladı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlarımızın bulunduğu listede zirvedeki isim de belli oldu.  İşte dünyada değeri en yüksek Türk futbolcular...

Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcu listesi, Fransa'da bulunan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan istatistik araştırması sonucunda belli oldu.

İşte en değerli 10 Türk futbolcu;

10- OZAN KABAK (HOFFENHEIM) - 15.1 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 1. Resim


9- CAN UZUN (FRANKFURT) - 20.1 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 2. Resim


8- BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY) - 26.3 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 3. Resim


7- SEMİH KILIÇSOY (BEŞİKTAŞ) - 27.6 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 4. Resim


6- FERDİ KADIOĞLU (BRIGHTON) - 31.2 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 5. Resim


5- KEREM AKTÜRKOĞLU (BENFICA) - 35.4 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 6. Resim


4- HAKAN ÇALHANOĞLU (INTER) - 40 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 7. Resim


3- ORKUN KÖKÇÜ (BENFICA) - 43.2 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 8. Resim


2- KENAN YILDIZ (JUVENTUS) - 62.6 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 9. Resim


1- ARDA GÜLER​ (REAL MADRID) - 73.2 MİLYON EURO

Son dakika: Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu açıklandı! - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
arda güler

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Ayşe 8 Ekim 2024 17:11

Türk futbolculardan bu kadar çok sayıda isimin değerli listesine girmesi harika habermiş, gelecek vaat eden bir nesil varmış gibi geliyor

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