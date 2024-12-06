Son dakika | Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

06 Aralık 2024 16:29 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 17:16

Son dakika haberi: Türk futbolunda gerilim yükseliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Galatasaray'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir yanıt daha: "Türk futbolu bir kişinin esiri oldu!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu eleştirerek sert ifadeler kullanmış, bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Özbek'e yine katıldığı bir canlı yayında yanıt vermişti. Hacıosmanoğlu'nun sözleri sonrası 'tehdit edildim' diyen Özbek, harekete geçti.

DURSUN ÖZBEK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki göstermişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

''ÖYLE BİR YAPIM VAR''

Özbek "Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı alınan tavırdan memnun değiliz." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"TFF, MHK ile birlikte Galatasaray'ın başarısını, sahadaki performansını etkilemek için tavır takınmıştır. Galatasaray Başkanı olarak, emeğimize kimsenin el sürmesine müsaade etmem! Emeğe büyük saygım var, kimse bu emeği gasp edemez! Müsaade etmem! Öyle bir yapım var! Kimsenin benim hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaray'ın hakkına, başarısına ve puanına göz dikenlerin, gözünü çıkartırım. El sürenlerin, elini kırarım. Herkes bunu herkes böyle bilsin. Herkes verilen emeğe saygı duysun."